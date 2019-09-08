Оренбург, 8 сентября 2019, 13:59 — REGNUM В Оренбургской области явка электората 8 сентября на 15:00 местного времени (13:00 мск) составила 28,16%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.
Самым активным остается ЗАТО Комаровский — 47%. Также лидирует Шарлыкский (43,18%), Тоцкий (41,10%), Кваркенский (41,24%), Пономаревский (40,53%), Бугурусланский (40,73%) районы.
Минимальная явка отмечена по-прежнему в Октябрьском районе Орска — 17,48%. Менее 20% электората также проголосовало в Ленинском районе Орска (18,97%), Советском районе Орска (19,39%).
Добавим, что на прошлых выборах губернатора Оренбуржья (14 сентября 2014 года) на 15:00 явка составляла 27,89%.
Напомним, 8 сентября в Оренбуржье выбирают губернатора. Среди претендентов на должность главы региона пять кандидатов. На территории региона открыто 1706 избирательных участков. В Оренбурге и Бузулуке все помещения оснащены КОИБами.