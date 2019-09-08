Москва, , 13:58 — REGNUM Сбой на комплексе обработки избирательных бюллетеней в девятом избирательном комплексе Москвы не привёл к потере голосов избирателей. Об этом 8 сентября заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Оба раза касались одного и того же системного блока. В первый раз он дал сбой — сбой был устранён. Второй раз он вышел из строя и этот блок был заменён», — заявил Ермолов.

Напомним, на этом участке, известном своими избирателями из Генштаба РФ, вышел из строя один из КОИБов.

«Что касается голосов избирателей: они не утрачены, они сохранены в системе и будут учтены при подведении итогов на участках. Поэтому необходимости принимать какие-либо дополнительные решения в этой части не имеется», — подчеркнул он.

Ранее в МГИК сообщили, что на девятом избирательном участке в Москве произошёл несущественный сбой на комплексе обработки избирательных бюллетеней.