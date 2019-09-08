Черкесск, , 13:58 — REGNUM Явка избирателей на выборах депутатов парламента Карачаево-Черкесии на 10:00 составила 10,95% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования. Число проголосовавших составило 32 215 человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, всего в списки избирателей Карачаево-Черкесии на выборы депутатов парламента республики и депутатов Советов девяти муниципальных районов и депутатов Советов четырех сельских поселений внесено 294 277 человек.

В республике проходят 22 избирательные кампании. Для голосования открыты 250 избирательных участков. По итогам выборов будут замещены всего 246 депутатских мандатов.

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