Тула, , 13:56 — REGNUM Вилку и газовый баллон обнаружили у наблюдателей на одном из участков в Кимовском районе Тульской области. Об этом сообщили «Тульские новости».

По некоторым данным, вилку и газовый баллон с собой на участок пронесли наблюдатели одной из партий. В избиркоме пока инцидент не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Тульской области выбирают депутатов областной думы, жители Тулы выбирают новый созыв городской думы. Ранее о ряде нарушений рассказал заместитель председателя Тульской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР Александр Балберов — речь идёт о незаполненной графе в большом бюллетене на доске информации для избирателей.