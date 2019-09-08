Казань, , 13:53 — REGNUM В Татарии на выборах в Госсовет на 12:00 проголосовали 29,55% избирателей против 37,74% на это же время на выборах республиканского парламента в 2014 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным комиссии на полдень в регионе свои голоса отдали 867 985 избирателей. День выборов проходит спокойно, без нарушений. На 10:00 явка также была ниже чем в 2014 году — 14,14% против 22,68%.

Напомним, сегодня жители Татарии выбирают 100 депутатов Госсовета, на места которых претендуют более 400 человек. Выборы идут по смешанной схеме — 50 депутатов определят по спискам семи политпартий, что были допущены до выборов. В районах республики сегодня также проходят выборы и довыборы депутатов районного и сельского уровня. Всего 172 кампании, в рамках которых заместят почти 200 мандатов.

В 2014 году итоговая явка на выборах Госсовета составила почти 81%.