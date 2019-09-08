Серов, Свердловская область, , 13:52 — REGNUM Явка избирателей на 15:00 по местному времени в Серовском одномандатном избирательном округе на довыборах в Госдуму составила 19,35%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области.

Менее активно голосуют в Екатеринбурге, где в Орджоникидзевском избирательном округе проходят довыборы в региональное Законодательное собрание. Там явка избирателей на 15:00 составляет 8,79%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области также проходят выборы и довыборы депутатов в органы местного самоуправления городских округов и муниципальных образований.

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