Евпатория, Крым, , 13:51 — REGNUM Здания администрации Евпатории и городского отделения партии «Единая Россия» облили краской и исписали нецензурными выражениями. Об этом журналистам 8 сентября сообщила председатель горсовета Олеся Харитоненко.

«Это провокация, мы уже обратились в правоохранительные органы по данному факту», — отметила Харитоненко.

Как сообщалоИА REGNUM, в Крыму проходят выборы депутатов парламента республики и муниципальных органов власти. По данным на 12:00 в целом явка на выборах составила 14,43%.

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