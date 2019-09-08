Москва, , 13:48 — REGNUM В Северо-Западном административном округе Москвы один из избирателей вызвал в участок наряд полиции. Об этом 8 сентября заявил член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Один случай произошёл — к разряду курьёзных можно отнести. Это Северо-Западный административный округ. В избирательный участок прибыл гражданин, и выяснилось, что ему не давали сначала проголосовать, потому что в списке не нашли. Выяснилось, что он после составления списков уже поменял паспорт и сменил фамилию. Как только себя в списке не нашёл, сразу же позвонил «02». Прибыл наряд полиции, всё это выяснила. Комиссия, в общем-то, не возражала, дали ему проголосовать», — сказал Реут.

По словам Реута, человек, который вызвал правоохранительные органы, «очень эмоциональный, решил, что полиция поможет ему это сделать».