Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM Россия и мировое сообщество ждут дальнейших шагов от президента Украины Владимира Зеленского по деэскалации конфликта в Донбассе после успешного обмена заключенными между РФ и Украиной. Об этом заявила 8 сентября в Петербурге спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Валентина Матвиенко в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Безусловно, сам факт возвращения (заключенных) — это положительный факт. Это демонстрирует, с одной стороны, готовность новой украинской власти к конструктивному взаимодействию и, с другой стороны, дает надежду, что это лишь первый шаг, что будут приняты дальнейшие шаги для возобновления диалога между нашими странами», — сказала Матвиенко.

Она напомнила, что Владимир Зеленский уже находится у власти на Украине более 100 дней, сформировано новое правительство и Верховная Рада.

«У господина Зеленского вся полнота власти, все рычаги у него в руках. Конечно же, и украинцы, и в России, да и мировое сообщество ждут конкретных действий, конкретных шагов. В первую очередь по прекращению обстрелов Донецка и Луганска, по выполнению «Минских соглашений», в которых прописана четкая дорожная карта завершения внутриукраинского конфликта», — заявила Валентина Матвиенко.

По ее мнению, также от Зеленского ждут снятия экономической блокады с регионов Донбасса, потому что жители Донецка и Луганска живут в ужасных условиях.

«Мы надеемся, что эти ожидания оправдаются. Не надо забывать, что в тюрьмах Украины без вины, без суда сидят граждане Луганска и Донецка, захваченные киевскими силовиками, они тоже являются жертвами политического режима, их надо освободить», — добавила Матвиенко.

Читайте также: Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 7 сентября провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили недавний процесс обмена заложников. Также была отмечена необходимость сохранения режима прекращения огня, подчеркнута необходимость проведения саммита «нормандской четверки».

Читайте ранее в этом сюжете: «Россия никогда не бросает своих в беде»: Матвиенко об обмене с Украиной