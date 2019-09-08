Магас, , 13:45 — REGNUM В полдень 8 сентября явка избирателей на выборы депутатов в представительные органы власти Ингушетии превысила 19%. Всего проголосовало более 40 тыс. человек, сообщили в ЦИК республики.

По данным представителей избиркома, выборы проходят в штатном режиме. Сообщений о нарушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии в единый день голосования избирают депутатов представительных органов муниципальных образований. В субъекте работают 127 избирательных участков. В списках кандидатов в депутаты местных советов всего зарегистрировано 824 человека. По итогам выборов предстоит распределить 456 депутатских мандатов.

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