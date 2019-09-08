Москва, , 13:41 — REGNUM Сбой в электронном голосовании произошел не в момент учёта голосов, заявил 8 сентября глава электронного штаба Илья Массух на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сбой произошел не в момент учёта голосов, — сказал Массух. — Те граждане, которые получили бюллетень и проголосовали у себя на компьютере — все их голоса будут учтены. По сути это то же самое, что и со сломанным КОИБом. Есть очередь к нему и его надо восстановить. На восстановление системы [понадобилось] около часа. Это была аппаратная ошибка, а не программная. Это ошибка не связана непосредственно с электронным голосованием».

В свою очередь, глава общественного штаба по наблюдению за голосованием Алексей Венедиктов, отметил, что при третьем тесте 21 августа «мы как раз эту ошибку тестировали», и тогда было задумано так, чтобы голоса не пропадали, а «зависали в очереди».