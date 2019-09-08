Элиста, , 13:36 — REGNUM Спокойно и фактически без нарушений проходят выборы главы Калмыкии в единый день голосования 8 сентября. Как сообщило РИА «Калмыкия» со ссылкой на председателя Общественной палаты Республики Бальджир Барыкову, на данный момент поступило только одно обращение.

В Приютненском районе наблюдатели зафиксировали незначительное техническое нарушение: одна из урн, которая предназначалась для голосования на дому, была «опечатана не должным образом». На место выезжала мониторинговая группа во главе с членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатериной Винокуровой, нарушение было устранено.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе сегодня выбирают главу республики. К 12:00 на участки пришли уже более 30% избирателей.

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