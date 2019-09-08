Улан-Удэ, , 13:35 — REGNUM К шести часам вечера по местному времени в Улан-Удэ, на избирательные участки пришли более 30% избирателей или 86 503 человека (на 15:00 явка составляла 23,6%). Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе избиркома города.

Это уже больше общей явки на городских выборах в 2014 году, когда за весь день проголосовало менее 26%. Явка на 18:00 тогда составила 22,4%.

Добавим, что большой активности избирателей не помешала плохая погода. Как сообщало ИА REGNUM, в республике местами выпал снег.

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