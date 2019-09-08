Москва, , 13:34 — REGNUM На «знаменитом» девятом избирательном участке в Москве сломался комплекс по обработке избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщил глава общественного штаба по наблюдению за голосованием Алексей Венедиктов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На знаменитом девятом участке, где голосует Генштаб, где полно народу и где бесконечные очереди сломался один КОИБ, — сказал Венедиктов. — Я направил туда своего заместителя Ольгу Кириллову, чтобы выяснить, что там случилось и почему там такая толчея. Толчея — потому что там всегда очень большое количестве голосовавших. Пять лет назад по Москве — 21% явки, а на этом участке — 67%. К сожалению, поставить дополнительную урну нельзя по закону. И туда выехала техническая служба Мосгоризбиркома с целью реанимировать этот КОИБ».

Венедиктов уточнил, что КОИБ удалось починить. Ранее об инциденте рассказали в Мосгоризбиркоме.