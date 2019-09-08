Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко осудила западных политиков, которые, на ее взгляд, пытаются переписать историю Второй мировой войны. Об этом она заявила в Петербурге после посещения Пискаревского мемориального кладбища 8 сентября — в День памяти жертв блокады Ленинграда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Валентина Матвиенко в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Матвиенко сказала, что испытывает чувства грусти и скорби каждый раз, приходя на Пискаревское кладбище.

«И огромную благодарность тем, кто ценой своей жизни защитил наш город. В такие дни тысячи петербуржцев нескончаемым потоком приходят на Пискаревское кладбище, чтобы отдать дань уважения», — сказала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что память о трагических событиях важно хранить и передавать ее следующим поколениям, чтобы гарантировать, что ничего подобного не повторится впредь.

«Хранить эту память очень важно еще и потому, что мы видим, как в канун 75-летия Великой Победы активизировались некоторые политики, которые очень усиленно пытаются переписать историю. И — совсем то, что невозможно понять, порой даже не хочется верить в то, что ты слышишь от некоторых политиков Запада — пытаются даже переложить на Россию, на наш народ, который потерял 27 миллионов погибшими в борьбе с нацизмом, вину за эту трагедию. Ничем другим, кроме как кощунством, издевательством над исторической памятью и цинизмом, это объяснить нельзя», — убеждена Валентина Матвиенко.

Напомним, 8 сентября торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов состоялись на Пискаревском мемориальном кладбище, Серафимовском кладбище, Смоленском мемориальном кладбище, Богословском кладбище, Невском воинском кладбище «Журавли», Ново-Волковском кладбище, у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, у Триумфальной арки Победы в Красном Селе и в других мемориальных местах.

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