Кемерово, , 13:31 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 8 сентября, проходят дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов пятого созыва по Центральному одномандатному избирательному округу № 9 города Кемерово; дополнительные выборы депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 6, 8 и 15; дополнительные выборы депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13; дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Краснобродского городского округа третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3; дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Мариинского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 10; дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Осинниковского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6; дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 3, 9, 10; дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Мариинского городского поселения третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 6; дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Таштагольского городского поселения третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 5, 12, 13, 15 и выборы депутатов Совета народных депутатов Загорского сельского поселения второго созыва; выборы депутатов Совета народных депутатов Красулинского сельского поселения второго созыва; выборы депутатов Совета народных депутатов Кузедеевского сельского поселения второго созыва; выборы депутатов Совета народных депутатов Сосновского сельского поселения второго созыва; выборы депутатов Совета народных депутатов Терсинского сельского поселения второго созыва; выборы депутатов Совета народных депутатов Центрального сельского поселения второго созыва.

На 12:-00 (время местное) в Кузбассе проголосовало 50 249 избирателей или 22,94% от количества избирателей, имеющих право голоса.