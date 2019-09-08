Москва, , 14:04 — REGNUM В Москве представители оппозиционного движение в защиту прав избирателей «Голос» представили свой список нарушений, якобы допущенных при голосовании на выборах в Мосгордуму.

По данным движения, наибольшее число нарушений зафиксировано при надомном голосовании москвичей. Первое касается подозрений в подделке подписи избирателя на заявлении на надомное голосование социальным работником УИК №2257. Женщина, к которой пришли, якобы утверждает, что не собиралась голосовать на дому и планирует обратиться с соответствующей жалобой.

Также утверждается, что на участке №1410 большое число желающих проголосовать на дому, хотя часть из них не является носителем тяжелых диагнозов. Кроме того, говорится о двух заявлениях на надомное голосование от соцработников участка №877, составленных на одного и того же человека.

На участке №72 якобы имеет место незаконная агитация в пользу одного из кандидатов. Еще одну проблему связывают с участком №451, где избиратель не собирался голосовать на дому, но на его имя якобы составлено соответствующее заявление.

На данный момент от членов Общественного наблюдательного совета и МГИК не поступало подтверждений или опровержений заявленной «Голосом» информации.