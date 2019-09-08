Магас, , 13:27 — REGNUM В Ингушетии сегодня, в единый день голосования, избран новый руководитель республики, который будет занимать этот пост пять лет. Большинством голосов депутатов Народного собрания из трех кандидатур, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, путем тайного голосования был выбран Махмуд-Али Калиматов.

Биография:

Новый руководитель Республики Ингушетия родился 9 апреля 1959 года в селе Чамалган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР. После окончания школы проходил срочную военную службу, после которой, окончив в 1989 году юридический факультет Куйбышевского (ныне — Самарского) государственного университета, получил профессию юриста.

В биографии Калиматова есть пять лет работы — с 1984 по 1990 годы — в районных комитетах ВЛКСМ и КПСС города Куйбышева (ныне — Самары). В 1990 году он поступил на службу в органы прокуратуры. Начав со стажера, дослужился до прокурора Кировского района Самары. В 1997 — 2004 годах работал в должности прокурора города Самары, первого заместителя прокурора Самарской области.

С 2004 по 2007 годы Махмуд-Али Калиматов работал прокурором Республики Ингушетия.

В 2012 году он был назначен советником губернатора Самарской области. На этом посту Калиматов проработал до 2015 года, в котором его направили на работу руководителем управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области. В этой должности он проработал до 2019 года.

После отставки с поста главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова 26 июня 2019 года Махмуд-Али Калиматов был назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио руководителя республики.

Новый глава Ингушетии — государственный советник юстиции III класса и государственный советник России II класса.

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