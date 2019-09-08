Серов, Свердловская область, , 13:27 — REGNUM На довыборах в Государственную думу в Серовском одномандатном избирательном округе № 174 подано 60 заявлений о голосовании на цифровых участках в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области.

Отметим, что в Москве организовано 30 цифровых участков, на которых избиратели из других регионов, подавшие ранее соответствующие заявления, смогут проголосовать.

Напомним, что данный способ голосования впервые применяется в данную избирательную компанию и им могут воспользоваться только избиратели, участвующие на довыборах в Государственную думу России.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё более 2,7 тыс. свердловчан подали заявления о голосовании по месту жительства на довыборах в Госдуму в Серовском избирательном округе.

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