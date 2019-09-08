Москва, , 13:23 — REGNUM На девятом избирательном участке в Москве произошёл несущественный сбой на комплексе обработки избирательных бюллетеней. Об этом 8 сентября заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Был у нас сбой на одном из сканирующих устройств комплекса обработки избирательных бюллетеней. Служба технической поддержки все неисправности устранила. В настоящий момент на девятом участке комплекс обработки работает в штатном режиме», — заявил Ермолов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 8 сентября проходят выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва.