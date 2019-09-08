Москва, , 13:27 — REGNUM На избирательном участке №1538 в Москве наблюдатели заподозрили вброс бюллетеней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в КПРФ.

«Вброшено несколько бюллетеней, это видели не только наши члены комиссии, но и наблюдатель от Общественной палаты», — рассказал один из членов партии.

По его словам, возможное правонарушение могла совершить пожилая женщина. При этом гражданка смогла покинуть избирательный участок.

Отметим, что официального подтверждения информации о данном инциденте пока нет.

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