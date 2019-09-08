Элиста, , 13:18 — REGNUM 30,45% составила явка избирателей на выборы главы республики Калмыкия по данным на 12:00 8 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию избирательной комиссии.

Лидирует Черноземельский район, где к полудню проголосовали почти 50% жителей, самая низкая явка — 22% — пока в Сарпинском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост главы Калмыкии претендуют Петр Вышкварок (ЛДПР), Намсыр Манджиев (КПРФ), Наталья Манжикова («Справедливая Россия»), Батыр Мучаев («Патриоты России») и Бату Хасиков («Единая Россия»).