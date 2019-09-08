Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава петербургского филиала партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров принял участие в голосовании за губернатора Санкт-Петербурга и муниципальных депутатов.

Проголосовать спикер городского парламента пришел на избирательный участок, который расположен в школе №172 на улице ул. Демьяна Бедного — это на «Гражданке», в Калининском районе города.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», на участок Вячеслав Макаров пришел вместе с внучкой школьного возраста, которая и опустила бюллетень в урну.

На должность губернатора Санкт-Петербурга на пятилетний срок баллотируются (по алфавиту): Амосов Михаил Иванович (выдвинут партией «Гражданская Платформа»), Беглов Александр Дмитриевич (самовыдвиженец), Тихонова Надежда Геннадьевна (выдвинута партией «Справедливая Россия»).

Одновременно в Петербурге проходят выборы муниципальных депутатов в более чем 100 муниципальных образованиях.

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