Биробиджан, , 13:20 — REGNUM Завершили свою работу избирательные участки в Еврейской автономной области в единый день голосования 8 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Все избирательные участки в Еврейской автономной области в 20:00 по местному времени (13:00 мск) завершили свою работу по приёму избирателей и приступили к подсчёту голосов.

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Как сообщало ИА REGNUM, за два часа до закрытия участков явка на выборах депутатов думы Биробиджана составила рекордно низкий показатель — 17,64%, что значительно ниже показателя, достигнутого на выборах в 2014 году.