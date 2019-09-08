Курск, , 13:09 — REGNUM В Курской области на выборах губернатора явка составляет 14,96%. Данные на 12:00 привела региональная избирательная комиссия.

В последний раз выборы губернатора в Курской области проходили 14 сентября 2014 года. За эти годы активность жителей региона возросла. Тогда к полудню явка составила всего 12,4%.

В списке кандидатов: Николай Карцев («Справедливая Россия»), Роман Старовойт («Единая Россия»), Владимир Федоров (ЛДПР), Владимир Фирсов (КПРФ) и Татьяна Черникова («Российская экологическая партия «Зеленые»).