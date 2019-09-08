Вашингтон, , 13:09 — REGNUM В Facebook российские пользователи стали активно распространять видеосюжет американского агентства Asociated Press, на кадрах которого молодые люди «учатся» противостоять силовикам на акциях протеста, сообщает 7 сентября корреспондент ИА REGNUM.

В сюжете показано, как переодетые в форму сотрудников Росгвардии молодые люди инструктируют слушателей, как вести себя при задержании. Так, переодетые в форму офицеров скрутили девушку, которая стала пинаться и кричать.

«Молодец. Но не сопротивляйся, иначе они сделают тебе больно», — сказал один из «обучающих».

В сюжете утверждается, что «тренировка по защите протеста» была организована группой гражданских активистов, на нее собрались около 100 человек, среди которых члены так называемой группы «Бессрочный протест».

Американский телеканал утверждает, что «организационные усилия и обучение новобранцев отмечают сдвиг в гражданском сознании, ранее невиданный в России».

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в Москве произошли несколько несанкционированных митингов, некоторых участников которых позже осудили. По данным столичного главка МВД, у нескольких задержанных участников несогласованных акций были изъяты ножи, молотки и баллончики с перцовым газом. Всего по уголовным делам проходят более 10 человек.

В свою очередь в СКР заявили, что массовые беспорядки в Москве происходят по одной и той же схеме: участники действуют импульсивно и позже расплачиваются за это, тогда как организаторы остаются в тени.

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