Горно-Алтайск, , 13:08 — REGNUM В Общественной палате Республики Алтай опровергли ранее появившиеся слухи о том, что избирателей обзванивает некий робот, который голосом президента Владимира Путина призывает их прийти на выборы и отдать голос за определённую партию.

«В день выборов нередко появляются не до конца проверенные сведения. Использование голоса главы государства в агитационных целях в принципе невозможно, поскольку он не состоит в политических партиях и по закону не имеет право агитировать. Все это отлично знают, никто в здравом уме не стал бы такого делать», — передаёт слова председателя палаты Татьяны Кончевой портал «Новости Горного Алтая».

Напомним, жители Алтая в единый день голосования местные выбирают главу республики, а также депутатов регионального заксобрания. Как сообщало ИА REGNUM, на должность главы претендуют Виктор Ромашкин (КПРФ), Дмитрий Софронов (ЛДПР) и Олег Хорохордин («Едина Россия»).

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