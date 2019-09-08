Симферополь, 8 сентября 2019, 13:03 — REGNUM Явка на выборах депутатов Государственного совета Крыма по данным на 12:00 8 сентября составила 14,43%. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК РФ.
В 2014 году на выборах депутатов первого созыва в Республике Крым проголосовало 53,56% избирателей.
Как сообщало ИА REGNUM, в республике проходят выборы депутатов крымского парламента муниципальных органов власти. Избирательные участки открылись в 8:00, голосование будет проходить до 20.00.
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