Йошкар-Ола, , 13:02 — REGNUM В Марий Эл названы предварительные данные по явке на 12:00 на выборах в Государственное собрание республики. По состоянию на 13:05, к полудню на избирательные участки пришли 17,09% избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС-Выборы.

По последним данным, к 10:00 проголосовало 6,77% избирателей, к 12:00 свой выбор сделали 17,09% избирателей.

Напомним, на предыдущих выборах в Госсобрание в 2014 году, к 12:00 проголосовало 17,99% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл выбирают 52 депутатов Госсобрания республики, из них 13 парламентариев изберут по республиканскому избирательному округу, 39 — одномандатным избирательным округам.