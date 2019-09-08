Псков, , 13:02 — REGNUM В Псковской области, по данным на 12:00, явка на выборах главы Усвятского района составила 31,91%. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссией, на выборах главы Пустошкинского района явка составила 22,75%, на выборах главы Новоржевского района — 22,67%.

В Пушкиногорском районе проголосовать за нового главу района к 12:00 пришли 18,84% избирателей, в Бежаницком — 17,8%, в Дновском — 16,1%.

Активность избирателей на довыборах депутатов регионального парламента и Псковской городской думы в Пскове ниже.

Явка на дополнительных выборах депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу №2 к 12:00 составила 7,01%, на дополнительных выборах депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу №13 — 7,14%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области сегодня, 8 сентября, проходят 13 избирательных кампаний в десяти муниципальных образованиях. В выборах могут принять участие 92 тыс. избирателей — 17,3% от их общего числа.

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