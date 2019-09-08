Серов, Свердловская область, , 13:00 — REGNUM В Серовском одномандатном избирательном округе на довыборах в Госдуму поступило 2703 заявления от граждан о голосовании на дому. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области.

Больше всего таких заявлений поступило в избирком от жителей Серовского, Карпинского и Нижнетуринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Серовском избирательном округе явка на участки имеющих право голоса граждан, которые проголосовали на довыборах в Государственную думу до полудня, составляет 12,88%.

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