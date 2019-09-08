Пенза, , 13:00 — REGNUM В выборах депутатов пензенской городской думы к полудню приняли участие 12,99% от общего числа внесенных в списки избирателей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС Выборы.

Минимальный показатель явки зарегистрирован окружной избирательной комиссией №17 в Ленинском районе — он составил 10,32%.

На выборах гордумы Пензы VI созыва в 2014 году к этому моменту в голосовании приняли участие 9,15% избирателей.

Наиболее активно голосуют жители Первомайского района по округу №20. Здесь на участки пришли 21,28% избирателей.

В Заречном депутатов Собрания представителей пришли поддержать 12,97% граждан, в Кузнецке показатель явки на 12:00 мск еще не отражен в системе.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Пензе работают 223 избирательных участка, в списки для голосования внесено более 403 тыс. жителей города. В Пензенской области в избирательных кампаниях всех уровней примут участие более 1 млн человек.