Орел, , 12:59 — REGNUM 16,82% избирателей проголосовали на избирательных участках в Орловской области — в регионе проходят довыборы депутата Государственной думы седьмого созыва.

С 08:00 8 сентября в Орловской области работает 723 избирательных участка, в том числе десять 10 избирательных участков, в городах Орёл, Ливны и Мценск, образованы в местах временного пребывания избирателей: девять — в больницах и одно в местах содержания под стражей.

Выбор жителям региона предстоит сделать из пяти кандидатов — на мандат претендуют Иван Дынкович (КПРФ), Сергей Кузнецов («Родина»), Роман Неверов (ЛДПР), Михаил Орлов («Коммунисты России»), Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), Ольга Пилипенко («Единая Россия»), Олег Тимохин («Партия пенсионеров»), Валерий Чудо («Яблоко»).