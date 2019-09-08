Новосибирск, , 12:56 — REGNUM Явка избирателей на выборах мэра Новосибирска к 15:00 (время местное) составила 12,03%. Она оказалась ниже явки на досрочных выборах новосибирского градоначальника в 2014 году, когда явка к 14:00 составляла 18,66% и намного ниже явки на выборах президента в 2018 году, когда к 15:00 проголосовали 42,6%, избирателей Новосибирской области. Тогда 18 марта 2018 года только в Советском районе Новосибирска явка избирателей к 15:00 составила 41,53%. Сейчас, на выборах мэра Новосибирска, жители Советского района оказались самыми активными избирателями. Но даже им не удалось приблизится к показателю 2018 года. К 15:00 8 сентября 2019 года на избирательные участки пришли 15,51% или 15 528 жителей района.

Показатель явки на выборах Новосибирска градоначальника также ниже явки, чем на довыборах депутата в горсовет шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 в Калининском районе, которые также проходят сегодня, и на которых к 15:00 (время местное) она составила 13,23%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка избирателей на выборах мэра Новосибирска к 15:00 (время местное) составила 12,03% или 142 674 новосибирца.

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