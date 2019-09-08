Хабаровск, , 12:53 — REGNUM Явка на выборах депутатов думы Хабаровского края на 18:00 по местному времени (11:00 мск) составила 24,23%. На это же время на выборах депутата Госдумы РФ по комсомольскому избирательному округу явка — 30,51%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 2014 году явка на выборах депутатов думы Хабаровского края на 18:00 была 22,23%. В единый день голосования 8 сентября 2019 года жители края голосовали активнее.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в единый день голосования в Хабаровском крае проходит 40 избирательных кампаний. Самые масштабные из них — выборы депутата Госдумы РФ, место стало вакантным после избрания Сергея Фургала губернатором, и выборы депутатов краевой думы.