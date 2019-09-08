Тула, , 12:52 — REGNUM 10,41% избирателей проголосовали на выборах депутатов Тульской областной думы к 12:00 8 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии.

Отметим, что в 2014 году на выборах депутатов Тульской облдумы явка к 12:00 составила 13,94%.

На выборах в Тульскую городскую думу на данный момент проголосовали 6,57%. Пять лет назад явка составляла 9,54%.

Напомним, в Тульскую областную думу VII созыва 12 депутатов изберут по партийным спискам, ещё 24 — по одномандатным округам. На 35 мест в гордуме претендуют 162 кандидата по спискам и 130 одномандатников.