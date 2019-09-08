Уфа, , 12:51 — REGNUM По словам родителей уфимских школьников, в ряде образовательных учреждений 9 сентября отменили уроки. Вероятно, это связано с необходимостью подведения итогов выборов, поскольку многие избирательные участки сформированы в зданиях школ.

Однако в мэрии города эту информацию опровергают, сообщает портал UfaTime. В администрации сказали, что 9 сентября является обычным учебным днем и все уроки должны проходить в соответствии с расписанием.

От родителей в районах республики информации об отмене уроков не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии 8 сентября выбирают главу республики, всего на территории региона проходит 818 избирательных кампаний. Необходимо избрать двоих депутатов Госсобрания — Курултая республики и 7,3 тыс. депутатов местных советов.