Великий Новгород, , 12:50 — REGNUM На дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ по одномандатному округу №134 в Новгородской области явка избирателей к 12:00 составила 8,64%. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома, к полудню проголосовали почти 42,6 тыс. избирателей.

Наиболее высокую явку, по-прежнему, демонстрируют жители отдалённых сельских районов. В Мошенском районе проголосовали 27,21% избирателей, в Поддорском районе 20,31%, в Марёвском районе — 19,47%.

В Великом Новгороде к 12:00 явка достигла 5,78%.

Отметим, что явка на довыборах депутата Госдумы РФ в Новгородской области по-прежнему значительно ниже, чем на выборах депутата Госдумы в 2016 году — тогда к этому часу проголосовало уже 14,58% избирателей, а в Великом Новгороде — 10,65%.

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