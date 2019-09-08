Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко пришла на избирательный участок №2237 на Таврической улице в центре Петербурга, чтобы проголосовать на выборах губернатора и муниципальных депутатов Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Валентина Матвиенко на избирательном участке ИА REGNUM

Экс-губернатор Петербурга, а ныне сенатор, Валентина Матвиенко представляет в верхней палате российского парламента исполнительную власть Северной столицы.

До прибытия на избирательный участок глава Совфеда участвовала в торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.

В связи с этим на костюме у Валентины Матвиенко закреплена ленточка в цветах колодки медали «За оборону Ленинграда» — эта лента используется во время памятных дат, связанных с блокадой.

Напомним, на должность губернатора Санкт-Петербурга на пятилетний срок баллотируются (по алфавиту): Амосов Михаил Иванович (выдвинут партией «Гражданская Платформа»), Беглов Александр Дмитриевич (самовыдвиженец), Тихонова Надежда Геннадьевна (выдвинута партией «Справедливая Россия»).

Одновременно в Петербурге проходят выборы муниципальных депутатов.

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