Москва, , 12:48 — REGNUM Некоммерческое движение «Голос», образованное из «ассоциации Голос», которая были ликвидирована после внесения в реестр иностранных агентов, снова в день выборов распространяет недостоверную информацию о якобы имевших место нарушениях в ходе голосования.

Напомним, что «Голос» создал в интернете специальную электронную площадку под названием «Карта нарушений». На этой карте любой неверифицированный желающий может разместить информацию о нарушениях в ходе голосования.

Однако «Голос» уже не раз ловили на том, что большинство «нарушений» опубликованы на карте являются фальшивыми, то есть движение распространяет дезинформацию.

В сегодняшний единый день голосования 8 сентября «Голос» снова публикует информацию о несуществующих нарушениях, сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.

Он подчеркнул, что более двух третей тех сообщений, что размещены на карте, не являются нарушением выборного законодательства. Оставшаяся треть — это нарушения по которым практически сразу принимаются меры и избирательные права восстанавливаются в полном объеме.

Также Борисов напомнил, что движение «Голос» не проводит проверку тех сообщений о нарушениях, которые публикуются на «Карте нарушений».