Москва, , 12:47 — REGNUM В Москве после повторного сбоя отключили систему онлайн-голосования, сообщил замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артём Костырко, передаёт ТАСС.

«Мы вынуждены приостановить голосование из-за повторного сбоя оборудования. На один час. За это время мы переедем на другое оборудование», — цитирует СМИ слова чиновника.

Он рассказал, что на момент сбоя проголосовало 3 тыс. 308 избирателя, «зависло» — 543.

Отметим, что ни в Мосгоризбиркоме, ни в общественном штабе о ЧП пока не объявляли.