Черкесск, , 12:47 — REGNUM Выборы депутатов парламента Карачаево-Черкесии проходят под контролем представителей Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль». Об этом сообщили ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

В республику в единый день голосования прибыли член Совета СПЧ Владимир Ряховский, вице-президент Гильдии российских адвокатов Владимир Самарин, член Совета Ассоциации «Гражданский контроль» Олег Иванников, член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Виктор Наумов, представитель Общественного движения «Национальный общественный мониторинг» Андрей Кононов.

Цель визита, по словам Олега Иванникова, проверка законности работы избирательных комиссий и недопущение нарушений избирательного законодательства.

Напомним, жители Карачаево-Черкесии в единый день голосования изберут новый парламент республики шестого созыва. Пройдут также выборы депутатов Советов в девяти муниципальных районах и депутатов Советов четырех сельских поселений.

Всего в республики 8 сентября состоятся 22 избирательные кампании, по результатам которых будут избраны 246 депутатов различного уровня.

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