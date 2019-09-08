Ростов-на-Дону, , 12:47 — REGNUM В Ростовской области явка на выборах к полудню составила 9,29% избирателей. Об этом информирует избирательная комиссия региона.

По имеющейся информации, в Азове на избирательные участки к 12:00 (время московское) пришли 12,66% человек с правом голоса, в Батайске — 10,01%, в Таганроге — 9,4%.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Дону открыто 297 избирательных участков. Жители Азовчане, таганрожцы и батайчане формируют составы местных гордум. Еще в 14 муниципалитетах проходят дополнительные выборы депутатов.

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