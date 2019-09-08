Астрахань, , 12:46 — REGNUM В Астраханской области на выборах губернатора явка к 12:00 по местному времени составила 15,04%. Как сообщает ИА REGNUM, по сравнению с прошлыми выборами 2014 года активность избирателей возросла — тогда к полудню она составляла 14,9%.

Работу продолжают 580 избирательных участков. На пост губернатора претендуют Николай Арефьев (КПРФ), Игорь Бабушкин (самовыдвижение), Сергей Сычёв («Партия пенсионеров») и Тимофей Щербаков (ЛДПР).

Всего в регионе проходит 190 избирательных кампаний. Кроме губернатора в этот день выбирают глав местного самоуправления и депутатов разных уровней.

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