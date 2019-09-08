Волгоград, , 12:43 — REGNUM В Краснооктябрьском районе Волгограда в единый день голосования 8 сентября 2019 года скончался кандидат в депутаты Волгоградской областной думы от одной из политических партий. В предвыборном штабе партии эту информацию подтвердили. По данным облизбиркома, трагедия произошла не на территории УИКа.

Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии. После этого ему внезапно стало плохо. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи не смогли помочь мужчине, он скончался на месте, сообщает Волгоград онлайн.

Кандидату было всего 49 лет. Он занимал 1 номер в 13 региональной группе политической партии.