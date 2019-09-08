Сухум, , 12:42 — REGNUM Явка на втором туре выборов президента Абхазии к 12:00 составила 19%, сообщает 8 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ЦИК Абхазии Елену Лабахуа.

Средний процент явки в Сухуме составил около 15%, в Гаграх — 17%, в Гудауте — 18%, в Гале более 30%. Глава Центризбиркома Тамаз Гогия отметил, что явка пока примерно совпадает с первым туром. По прогнозам Гогия, к середине голосования порог явки будет преодолен. Напомним, порог явки составляет 25%.

Голосование началось в 8:00 (местное время совпадает с московским) и продлится до 20:00. Победитель будет определен простым большинством голосов. Во втором туре принимают участие действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии Алхас Квициния. Хаджимба в первом туре набрал 24,83%, Квициния — 22,91%.

На выборах присутствуют международные наблюдатели из России, Южной Осетии, ДНР и ЛНР.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦИК Абхазии рассказал о голосовании в Москве и Черкесске