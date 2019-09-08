Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Явка граждан в Ленинградской области на муниципальных выборах по состоянию на 12:00 8 сентября составила 7,55% от числа зарегистрированных избирателей. К полудню проголосовало 94 544 избирателя, сообщили в Леноблизбиркоме.

Наибольшая активность отмечена в Волховском районе — 10,09%, в Подпорожском районе — 9,95%, в Кировском районе — 9,81%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 177 муниципальных образованиях Ленинградской области проходят муниципальные выборы. Предстоит избрать 2062 депутата, баллотируются 4288 зарегистрированных кандидатов. Для голосования избирателей открыт 931 избирательный участок.

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