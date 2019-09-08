Псков, , 12:38 — REGNUM На 15 экстерриториальных участках в Псковской области, где проходят выборы губернатора Санкт-Петербурга, явка избирателей к 12:00 8 сентября составила 16,42%. Об этом сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на Избирательную комиссию Санкт-Петербурга. Всего проголосовал 491 человек.

Напомним, «дачные» избирательные участки на выборах губернатора Санкт-Петербурга открыты в 12 районах Псковской области. По одному участку — в Гдове, Невеле, Опочке, Острове, Печорах, Пушкинских Горах, Себеже, Великих Луках и Псковском районе (в деревне Ершово), по два участка — в Плюсском районе (в посёлке Плюсса и деревне Заполье), в Порховском районе (в городе Порхов и деревне Хилово), в Струго-Красненском районе (в Стругах Красных и деревне Цапелька).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в самой Псковской области сегодня, 8 сентября, проходят 13 избирательных кампаний в десяти муниципальных образованиях.