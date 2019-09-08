Биробиджан, , 12:42 — REGNUM Октябрьский район Еврейской автономной области показывает наибольший результат по явке в единый день голосования 8 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По состоянию на 18:00 в Октябрьском районе на избирательные участки пришли 2 589 человек, что составляет 33,96 процентов от числа избирателей, зарегистрированных в районе. Также высокую явку показывает Ленинский район, где на это же время было зафиксировано голосование 3 676 избирателей, что составляет 29,71 процент от общего числа избирателей. В самом Биробиджане явка остаётся низкой — к 18:00 в избирательные участки пришло 10 103 человека, что составило 17,64 процента.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке закрылись избирательные участки, там начался подсчёт результатов голосования по выборам мэра Анадыря, а также глав и депутатов Чукотского, Анадырского и Билибинского районов.