Ханты-Мансийск, , 12:41 — REGNUM Явка на довыборах депутата думы ХМАО-Югры по состоянию на полдень составила 11,99% избирателей. Об этом сообщает окружной избирком.

Для таких выборов показатель достаточно высокий. считают в избиркоме.

«Были даже такие дополнительные выборы, где до 10% и за весь день явка не набралась», — заявил глава регионального избиркома Денис Корнеев изданию Znak.

Также в избиркоме назвали явку по выборам в муниципалитетах. Она варьируется от 7,7% (выборы главы в городском поселении Белый яр) до 41,65% (выборы главы сельского поселения Болчары).

Напомним, 8 сентября 2019 года в России — Единый день голосования. Выборы проходят по всей стране на разных уровнях.

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